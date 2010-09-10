Платная служба спасения

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viktorcok
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13
Откуда: Москва

Платная служба спасения

Сообщение viktorcok » Сегодня, 10:28

Кроме основных задач спасателя Платной службы спасения https://mo-cpchs.ru/ есть некоторые дополнительные. Например:
— предотвращение или тушение лесных и торфяных пожаров;
— спасение людей при провалившихся под лёд, тонем, землетрясениях и других стихийных бедствиях;
Спасатель может стать пожарным, но по некоторым причинам, например при поступлении на службу может не пройти испытательный срок, и срок службы. В этом случае, если у человека остались нерастраченные навыки, и он может выполнять работу спасателя без вступления в ряды МЧС, он может остаться в МЧС и перейти на службу в пожарные или спасательные подразделения.
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