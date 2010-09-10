Монеты

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Монеты

Сообщение klonik » Сегодня, 12:05

Здравствуйте, недавно услышала краем уха про сайт ЦенаМонет.РФ, кто-нибудь пользовался? Там можно купить золотые монеты? Есть возможность поторговаться? Осуществляют доставку на дом или только самовывоз?
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