Монеты

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1112
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Монеты

Сообщение klonik » Сегодня, 12:05

Здравствуйте, недавно услышала краем уха про сайт ЦенаМонет.РФ, кто-нибудь пользовался? Там можно купить золотые монеты? Есть возможность поторговаться? Осуществляют доставку на дом или только самовывоз?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1115
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Монеты

Сообщение zevc » Сегодня, 21:45

Добрый день, нет, это и не интернет-магазин, и не посредник, это онлайн-сервис сравнения цен на золотые и серебряные инвестиционные монеты России и зарубежных стран, вот ссылка на сайт http://xn--80ajb1adcg8a2a.xn--p1ai/ , там подробно написано кто они и какова их функция. Но с их помощью вы сможете найти надежного продавца и уже у него купить монету, которую хотите.
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