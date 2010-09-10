Монеты
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Монеты
Здравствуйте, недавно услышала краем уха про сайт ЦенаМонет.РФ, кто-нибудь пользовался? Там можно купить золотые монеты? Есть возможность поторговаться? Осуществляют доставку на дом или только самовывоз?
Re: Монеты
Добрый день, нет, это и не интернет-магазин, и не посредник, это онлайн-сервис сравнения цен на золотые и серебряные инвестиционные монеты России и зарубежных стран, вот ссылка на сайт http://xn--80ajb1adcg8a2a.xn--p1ai/ , там подробно написано кто они и какова их функция. Но с их помощью вы сможете найти надежного продавца и уже у него купить монету, которую хотите.
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