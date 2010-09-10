Сообщение klonik » Сегодня, 13:36

Здравствуйте, живу практически постоянно на даче, домик у меня простой, но теплый. У соседки шикарнейший коттедж, я за небольшую денежку присматриваю за ее лужайкой и деревцами. Походу угробила одну тую, срочно надо купить такую же, помогите!!!!