Саженцы

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1111
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Саженцы

Сообщение klonik » Сегодня, 13:36

Здравствуйте, живу практически постоянно на даче, домик у меня простой, но теплый. У соседки шикарнейший коттедж, я за небольшую денежку присматриваю за ее лужайкой и деревцами. Походу угробила одну тую, срочно надо купить такую же, помогите!!!!
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