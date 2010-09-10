Саженцы

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1112
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Саженцы

Сообщение klonik » Сегодня, 13:36

Здравствуйте, живу практически постоянно на даче, домик у меня простой, но теплый. У соседки шикарнейший коттедж, я за небольшую денежку присматриваю за ее лужайкой и деревцами. Походу угробила одну тую, срочно надо купить такую же, помогите!!!!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1115
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Саженцы

Сообщение zevc » Сегодня, 21:32

Приветствую, как вы умудрились ее угробить? А может хозяйка что-то с ней сама сделала и в этом нет вашей вины? Если прям острая нужда - обратитесь в эту компания https://thujas.ru , там точно вам помогут с покупкой именно той туи, которая скоропостижно скончалась на соседском участке) может и себе чего прикупите.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя