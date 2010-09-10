Саженцы
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Саженцы
Здравствуйте, живу практически постоянно на даче, домик у меня простой, но теплый. У соседки шикарнейший коттедж, я за небольшую денежку присматриваю за ее лужайкой и деревцами. Походу угробила одну тую, срочно надо купить такую же, помогите!!!!
Re: Саженцы
Приветствую, как вы умудрились ее угробить? А может хозяйка что-то с ней сама сделала и в этом нет вашей вины? Если прям острая нужда - обратитесь в эту компания https://thujas.ru , там точно вам помогут с покупкой именно той туи, которая скоропостижно скончалась на соседском участке) может и себе чего прикупите.
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