Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1112
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:34

Всем привет, посоветуйте надежную контору, хочу повысить продажи своей продукции на маркетплейсах, часть товара уходит быстро, а часть лежит мертвым грузом. Нужен профессиональный взгляд знающего человека.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1115
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 21:27

Доброго дня, а попробуйте обратиться в Seller24 вот ссылка https://seller24.ru/promotion , они как раз занимаются такими вещами, проведут аналитику продаж, оценят рентабельность продаваемых товаров. Возможно вам просто нужно изменить стратегию продвижения вашей продукции, они вам подскажут как лучше это сделать.
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