Подскажите
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Подскажите
Всем привет, посоветуйте надежную контору, хочу повысить продажи своей продукции на маркетплейсах, часть товара уходит быстро, а часть лежит мертвым грузом. Нужен профессиональный взгляд знающего человека.
Re: Подскажите
Доброго дня, а попробуйте обратиться в Seller24 вот ссылка https://seller24.ru/promotion , они как раз занимаются такими вещами, проведут аналитику продаж, оценят рентабельность продаваемых товаров. Возможно вам просто нужно изменить стратегию продвижения вашей продукции, они вам подскажут как лучше это сделать.
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