Строительство дома

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1112
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Строительство дома

Сообщение klonik » Сегодня, 21:21

Как вложить материнский капитал в строительство дома? Просто обратиться в опеку достаточно будет или как оно работает? Нашему маткапиталу уже шесть лет, не трогали его до этих пор. Хотим теперь строиться, думаем, как задействовать.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1115
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Строительство дома

Сообщение zevc » Сегодня, 21:39

Сюда https://skstroiproekt.ru/ обратитесь, если строиться будете, вам материнский капитал учтут в счет оплаты за строительство. Строились так сами, год назад, маткапитал был дан за первого ребенка, если это имеет значение. Оформлением документов занималась сама компания, одобрение в опеке они же получали. Потом и отчетность туда какую-то сдавали вроде бы. К нам, в общем, вопросов не было.
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