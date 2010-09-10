Сообщение klonik » Сегодня, 21:21

Как вложить материнский капитал в строительство дома? Просто обратиться в опеку достаточно будет или как оно работает? Нашему маткапиталу уже шесть лет, не трогали его до этих пор. Хотим теперь строиться, думаем, как задействовать.