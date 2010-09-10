Строительство дома
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Строительство дома
Как вложить материнский капитал в строительство дома? Просто обратиться в опеку достаточно будет или как оно работает? Нашему маткапиталу уже шесть лет, не трогали его до этих пор. Хотим теперь строиться, думаем, как задействовать.
Re: Строительство дома
Сюда https://skstroiproekt.ru/ обратитесь, если строиться будете, вам материнский капитал учтут в счет оплаты за строительство. Строились так сами, год назад, маткапитал был дан за первого ребенка, если это имеет значение. Оформлением документов занималась сама компания, одобрение в опеке они же получали. Потом и отчетность туда какую-то сдавали вроде бы. К нам, в общем, вопросов не было.
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