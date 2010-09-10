Как хранить мотыль?

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Как хранить мотыль?

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 17:39

Как хранить мотыль? Какие знаете секреты? В интернете много разных способов советуют: на влажной газетной бумаге, в овощах, на мокром марлевом полотенце, в емкости с водой и так далее. Тут прочитал https://dailyfish.ru/nazhivki-i-nasadki/ , что можно хранить в том числе в ёмкости с речным илом. Это лучший вариант?
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