Сообщение zevc » Сегодня, 16:09

Здравствуйте, срочно разыскиваем зимнюю рейму непромокайку, цвет нужен только черный, дитятко другое ничего обувать не желает, а как подошла пора, мы из своих внезапно выросли. Договориться с дитем не получается, такие требует, хоть ты тресни(