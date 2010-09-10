Зимняя обувь для мальчиков

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1116
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Зимняя обувь для мальчиков

Сообщение zevc » Сегодня, 16:09

Здравствуйте, срочно разыскиваем зимнюю рейму непромокайку, цвет нужен только черный, дитятко другое ничего обувать не желает, а как подошла пора, мы из своих внезапно выросли. Договориться с дитем не получается, такие требует, хоть ты тресни(
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