Зимняя обувь для мальчиков
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Зимняя обувь для мальчиков
Здравствуйте, срочно разыскиваем зимнюю рейму непромокайку, цвет нужен только черный, дитятко другое ничего обувать не желает, а как подошла пора, мы из своих внезапно выросли. Договориться с дитем не получается, такие требует, хоть ты тресни(
Re: Зимняя обувь для мальчиков
Приветствую, не рановато ли ставить условие по обуви в таком возрасте? Боюсь представить, что будет дальше))) Загляните на Стокманн, там зимняя обувь для мальчиков в избытке, кстати, черную рейму там видела на днях, думаю, проблема ваша будет решена)
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