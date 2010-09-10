Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1114
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 15:00

Здравствуйте. Я прочитал в интернете о том, что можно использовать геотекстиль при укладке ламината и теперь планирую закупить оптом партию, чтобы дома самостоятельно ламинат положить. Буду вам очень благодарен, если вы поделитесь контактами интернет магазинов строительных материалов.
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