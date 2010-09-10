Сообщение klonik » Сегодня, 15:00

Здравствуйте. Я прочитал в интернете о том, что можно использовать геотекстиль при укладке ламината и теперь планирую закупить оптом партию, чтобы дома самостоятельно ламинат положить. Буду вам очень благодарен, если вы поделитесь контактами интернет магазинов строительных материалов.