Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1115
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 15:00

Здравствуйте. Я прочитал в интернете о том, что можно использовать геотекстиль при укладке ламината и теперь планирую закупить оптом партию, чтобы дома самостоятельно ламинат положить. Буду вам очень благодарен, если вы поделитесь контактами интернет магазинов строительных материалов.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1118
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:03

Приветствую, вас. В интернете просто огромное количество различных интернет магазинов строительных и самое главное – в таком разнообразии очень сложно разобраться новичкам. Я советую вам посетить интернет магазин https://bikra-m.ru/ , который предлагает по низким ценам осуществить закупку геотекстиля. Дорнит я заказывал с доставкой на дом онлайне и получилось очень выгодно. Заказ быстро обработал менеджер, проконсультировал по всем вопросам и потом уже только отправил.
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