Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1115
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 20:17

Как правильно должна выглядеть оптовая закупка пресс-форм? Есть необходимость сделать заказ на 416 штук. Если все нормально будет, то второй заказ будет в два раза больше. Обратилась в пару компаний, над этим объемом смеются. Чем не опт, не пойму?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1118
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:22

Автор, прежде чем предложение отправлять, нужно изучить с какими объемами работает компания. Потому что есть гиганты, которые штампуют пресс-формы тысячами и им ваши 416 штучек ни о чем. Из знакомых эту https://posclub.ru компанию могу порекомендовать, за ваш заказ точно возьмутся. Только не могу гарантировать, что проведут его как оптовый. Мы им обычно другими объемами заказываем.
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