Сообщение klonik » Вчера, 20:17

Как правильно должна выглядеть оптовая закупка пресс-форм? Есть необходимость сделать заказ на 416 штук. Если все нормально будет, то второй заказ будет в два раза больше. Обратилась в пару компаний, над этим объемом смеются. Чем не опт, не пойму?