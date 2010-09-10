Подскажите
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Подскажите
Как правильно должна выглядеть оптовая закупка пресс-форм? Есть необходимость сделать заказ на 416 штук. Если все нормально будет, то второй заказ будет в два раза больше. Обратилась в пару компаний, над этим объемом смеются. Чем не опт, не пойму?
Re: Подскажите
Автор, прежде чем предложение отправлять, нужно изучить с какими объемами работает компания. Потому что есть гиганты, которые штампуют пресс-формы тысячами и им ваши 416 штучек ни о чем. Из знакомых эту https://posclub.ru компанию могу порекомендовать, за ваш заказ точно возьмутся. Только не могу гарантировать, что проведут его как оптовый. Мы им обычно другими объемами заказываем.
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