Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1120
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 14 минут назад

Приветствую, сломала голову что подарить мужу на новый год. Из обычных носков и парфюма уже пирамиды сложены, а хочется так, чтобы прям к душе было, чтоб подарок радость принес, как ребенку шоколадная конфета)
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