Подскажите
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Подскажите
Приветствую, сломала голову что подарить мужу на новый год. Из обычных носков и парфюма уже пирамиды сложены, а хочется так, чтобы прям к душе было, чтоб подарок радость принес, как ребенку шоколадная конфета)
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