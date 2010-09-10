Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 18:38

Приветствую, сломала голову что подарить мужу на новый год. Из обычных носков и парфюма уже пирамиды сложены, а хочется так, чтобы прям к душе было, чтоб подарок радость принес, как ребенку шоколадная конфета)
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1119
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 22:44

Добрый день, вы знаете, я тоже озадачилась на днях новогодним подарком, мой сутками пропадает в гараже, мне кажется он свою машину любит больше чем меня... Залезла тут в сеть гипермаркетов Колесо, там можно приобрести подарочную карту, оплатить ей можно всю продукцию, что у них есть. Мой точно в восторге будет)
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