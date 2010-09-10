Сообщение zevc » Вчера, 18:38

Приветствую, сломала голову что подарить мужу на новый год. Из обычных носков и парфюма уже пирамиды сложены, а хочется так, чтобы прям к душе было, чтоб подарок радость принес, как ребенку шоколадная конфета)