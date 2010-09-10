Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Приветствую, сломала голову что подарить мужу на новый год. Из обычных носков и парфюма уже пирамиды сложены, а хочется так, чтобы прям к душе было, чтоб подарок радость принес, как ребенку шоколадная конфета)
Re: Подскажите
Добрый день, вы знаете, я тоже озадачилась на днях новогодним подарком, мой сутками пропадает в гараже, мне кажется он свою машину любит больше чем меня... Залезла тут в сеть гипермаркетов Колесо, там можно приобрести подарочную карту, оплатить ей можно всю продукцию, что у них есть. Мой точно в восторге будет)
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость