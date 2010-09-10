Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1170
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 22 ноя 2023, 18:38

Приветствую, сломала голову что подарить мужу на новый год. Из обычных носков и парфюма уже пирамиды сложены, а хочется так, чтобы прям к душе было, чтоб подарок радость принес, как ребенку шоколадная конфета)
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1169
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 22 ноя 2023, 22:44

Добрый день, вы знаете, я тоже озадачилась на днях новогодним подарком, мой сутками пропадает в гараже, мне кажется он свою машину любит больше чем меня... Залезла тут в сеть гипермаркетов Колесо, там можно приобрести подарочную карту, оплатить ей можно всю продукцию, что у них есть. Мой точно в восторге будет)
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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Re: Подскажите

Сообщение Anthonn » Сегодня, 18:45

Я сам долго думал, что родным подарить на новый год. Решил конверт с деньгами подарить, но и без эмоций не оставлю. Есть бесплатные поздравления с новым годом https://smartminds.ru/pozdravleniya-s-novym-godom/ Конверт подпишу с одним из поздравлений. Думаю подарки оценят все близкие.
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