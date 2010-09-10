Грузоперевозки
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Грузоперевозки
Приветствую, открываю шоу-рум, есть хороший поставщик в Турции, качество пошива на высоте, Италия попадает, договоренности по объемам есть, осталось найти перевозчика. Объемы пока не большие, но позже планирую расширяться.
Re: Грузоперевозки
Добрый день, по Азии хорошо зарекомендовал себя Транзит, вот ссылка на их сайт transitllc.ru, если сейчас объемы не большие, то разумно было бы воспользоваться услугой доставки сборных грузов, вы заплатите только за фактически занятое вашим товаром место в контейнере.
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