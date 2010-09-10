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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 1122 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Грузоперевозки Цитата Сообщение zevc » Вчера, 18:48 Приветствую, открываю шоу-рум, есть хороший поставщик в Турции, качество пошива на высоте, Италия попадает, договоренности по объемам есть, осталось найти перевозчика. Объемы пока не большие, но позже планирую расширяться. Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 1119 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Грузоперевозки Цитата Сообщение klonik » Вчера, 22:50 Добрый день, по Азии хорошо зарекомендовал себя Транзит, вот ссылка на их сайт transitllc.ru , если сейчас объемы не большие, то разумно было бы воспользоваться услугой доставки сборных грузов, вы заплатите только за фактически занятое вашим товаром место в контейнере. Вернуться к началу

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