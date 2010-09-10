Грузоперевозки

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Грузоперевозки

Сообщение zevc » Вчера, 18:48

Приветствую, открываю шоу-рум, есть хороший поставщик в Турции, качество пошива на высоте, Италия попадает, договоренности по объемам есть, осталось найти перевозчика. Объемы пока не большие, но позже планирую расширяться.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1119
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Грузоперевозки

Сообщение klonik » Вчера, 22:50

Добрый день, по Азии хорошо зарекомендовал себя Транзит, вот ссылка на их сайт transitllc.ru, если сейчас объемы не большие, то разумно было бы воспользоваться услугой доставки сборных грузов, вы заплатите только за фактически занятое вашим товаром место в контейнере.
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