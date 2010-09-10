Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 19:37

Попробовала тут пройти пробный тест, который как бы относится к экзамену для независимой оценки квалификации. Двадцать вопросов, ответила только на шесть. И это я очень сильно старалась…. Как сдавать экзамен? Как подготовиться? Со школьных времен уже все забыла.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1119
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 22:38

Здравствуйте, а тут ничего сложного. Берете список вопросов, он есть в открытом доступе. Открываете интернет и на каждый ищите ответ. Попутно запоминаете все то, что нашли и прочитали. Потом проходите тестирование, повторяете пункт первый и так до бесконечности. Или сюда https://chelyabinsk.stroyurist.ru/nezav ... ifikatsii/ обращаетесь, вам помогают с подготовкой специально обученные на НОК люди. Что выбрать – решать вам.
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