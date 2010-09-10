Сообщение zevc » Вчера, 19:37

Попробовала тут пройти пробный тест, который как бы относится к экзамену для независимой оценки квалификации. Двадцать вопросов, ответила только на шесть. И это я очень сильно старалась…. Как сдавать экзамен? Как подготовиться? Со школьных времен уже все забыла.