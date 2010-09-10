Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1122
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 20:21

Здравствуйте, уважаемые специалисты. Вот и до нас добрался НОК, о котором раньше говорили, что все это ерунда. Помню, как радовалась прошлогодней отсрочке. Надеялась, что все же за год что-то изменится, оценку квалификации отменят. Не отменили, как сдавать то будем?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1119
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 22:56

Вам надо лицензию помочь оформить или только по сертификатам подсказать? Уточните, а то сейчас набегут помогальщики, которым только денег дай, а они уже все сделают за вас. Если уж куда-то обращаться за помощью, так это к ним https://novosibirsk.stroyurist.ru/servi ... nzii-mchs/ , хоть работают давно и доверия заслуживают. У них, кстати, советую про сертификаты спросить. Ответят без домыслов, с ссылками на законы и прочее.
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