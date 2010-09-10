Сообщение zevc » Вчера, 20:21

Здравствуйте, уважаемые специалисты. Вот и до нас добрался НОК, о котором раньше говорили, что все это ерунда. Помню, как радовалась прошлогодней отсрочке. Надеялась, что все же за год что-то изменится, оценку квалификации отменят. Не отменили, как сдавать то будем?