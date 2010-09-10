Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Вот и до нас добрался НОК, о котором раньше говорили, что все это ерунда. Помню, как радовалась прошлогодней отсрочке. Надеялась, что все же за год что-то изменится, оценку квалификации отменят. Не отменили, как сдавать то будем?
Re: Подскажите
Вам надо лицензию помочь оформить или только по сертификатам подсказать? Уточните, а то сейчас набегут помогальщики, которым только денег дай, а они уже все сделают за вас. Если уж куда-то обращаться за помощью, так это к ним https://novosibirsk.stroyurist.ru/servi ... nzii-mchs/ , хоть работают давно и доверия заслуживают. У них, кстати, советую про сертификаты спросить. Ответят без домыслов, с ссылками на законы и прочее.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость