Бизнес на продаже стоковой одежды

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Бизнес на продаже стоковой одежды

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 05:53

Бизнес на продаже стоковой одежды в 2023/2024 через интернет имеет смысл открывать? Какой спрос на эту одежду? В соц.сетях вижу огромное количество магазинов подобного плана, но я не знаю, сколько они зарабатывают. Если по 100-200 долларов в месяц, то такое не очень интересно. Я рассматриваю вариант закупить сток одежду оптом на вес на площадках типа Сток-Мир и продавать через инстаграм. Нужны ваши мнения.
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