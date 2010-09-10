Бизнес на продаже стоковой одежды
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Бизнес на продаже стоковой одежды
Бизнес на продаже стоковой одежды в 2023/2024 через интернет имеет смысл открывать? Какой спрос на эту одежду? В соц.сетях вижу огромное количество магазинов подобного плана, но я не знаю, сколько они зарабатывают. Если по 100-200 долларов в месяц, то такое не очень интересно. Я рассматриваю вариант закупить сток одежду оптом на вес на площадках типа Сток-Мир и продавать через инстаграм. Нужны ваши мнения.
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