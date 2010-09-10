Недвижимость
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Недвижимость
Комбинированная семейная ипотека – кто-нибудь слышал про такую? Мы на работе с коллегами разговорились, сейчас у нас треть коллектива об ипотеке думают. Сисадмин поделилась, что они с мужем рассматривают какую-то комбинированную ипотеку. Что это – объяснить не смогла.
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