Недвижимость

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1120
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Недвижимость

Сообщение klonik » 33 минуты назад

Комбинированная семейная ипотека – кто-нибудь слышал про такую? Мы на работе с коллегами разговорились, сейчас у нас треть коллектива об ипотеке думают. Сисадмин поделилась, что они с мужем рассматривают какую-то комбинированную ипотеку. Что это – объяснить не смогла.
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