Сообщение klonik » Сегодня, 12:40

Комбинированная семейная ипотека – кто-нибудь слышал про такую? Мы на работе с коллегами разговорились, сейчас у нас треть коллектива об ипотеке думают. Сисадмин поделилась, что они с мужем рассматривают какую-то комбинированную ипотеку. Что это – объяснить не смогла.