Недвижимость

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1124
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Недвижимость

Сообщение klonik » Сегодня, 12:40

Комбинированная семейная ипотека – кто-нибудь слышал про такую? Мы на работе с коллегами разговорились, сейчас у нас треть коллектива об ипотеке думают. Сисадмин поделилась, что они с мужем рассматривают какую-то комбинированную ипотеку. Что это – объяснить не смогла.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1127
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Недвижимость

Сообщение zevc » Сегодня, 17:21

Я здесь https://allestate.pro/news про нее видела информацию, но если честно, то тоже ничего не поняла. Там как-то можно совмещать льготную ипотеку, плюс обычные условия, плюс коммерческую недвижимость. Тут, наверное, лучше всего в банк сходить и у них узнать, что они предлагают. Главное найти толкового менеджера, которая сможет объяснить все от и до, как и что у них работает.
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