Сообщение klonik » Сегодня, 14:27

Вы обрадовались сережкам из Санлайта? Мне муж подарил, очень красивые, золото, нравятся. Но купил он их в Санлайте, сказал, что больше нигде ничего похожего не видел. Подарок очень нравится, но есть чувство, что он на мне сэкономил. Не воспринимаю я этот магазин как нормальный.