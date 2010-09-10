Кольцо

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1124
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Кольцо

Сообщение klonik » Сегодня, 14:27

Вы обрадовались сережкам из Санлайта? Мне муж подарил, очень красивые, золото, нравятся. Но купил он их в Санлайте, сказал, что больше нигде ничего похожего не видел. Подарок очень нравится, но есть чувство, что он на мне сэкономил. Не воспринимаю я этот магазин как нормальный.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1127
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Кольцо

Сообщение zevc » Сегодня, 17:47

Ну и зря – у меня серебряное кольцо оттуда, второй год ношу, не могу перестать радоваться. Видела похожие кольца в Соколове и похожих, там при аналогичном дизайне и пробе кольцо стоило в пять-шесть раз дороже. Просто нужно понимать, что санлайт это не просто магазин, среди остальных ювелирных он как гипермаркет. То есть имеет возможность продавать все тоже самое дешевле, вот и все.
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