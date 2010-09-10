Сообщение klonik » Сегодня, 14:39

Вторую неделю в машине что-то стучит, коллеги с работы подсказывают, что похоже на подшипник. Записалась на семь вечера в мастерскую, они работают до девяти. Переживаю, что придется машину оставлять, забирать уже с утра. Кто знает, замена подшипника это долго?