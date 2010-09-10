Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1124
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 14:39

Вторую неделю в машине что-то стучит, коллеги с работы подсказывают, что похоже на подшипник. Записалась на семь вечера в мастерскую, они работают до девяти. Переживаю, что придется машину оставлять, забирать уже с утра. Кто знает, замена подшипника это долго?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1127
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 17:36

Если вам нужна чисто замена подшипника, то нет – у хорошего мастера работа больше часа не займет. Еще полчаса стоит заложить на диагностику – от нее советую не отказываться, чтобы сразу знать обо всех возможных проблемах. Если ничего серьезного, то можете подождать во время ремонта в зале ожидания – он почти везде есть. Ну а если это не подшипник, то тут так просто по времени уже и не скажешь.
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