Подскажите
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Подскажите
Вторую неделю в машине что-то стучит, коллеги с работы подсказывают, что похоже на подшипник. Записалась на семь вечера в мастерскую, они работают до девяти. Переживаю, что придется машину оставлять, забирать уже с утра. Кто знает, замена подшипника это долго?
Re: Подскажите
Если вам нужна чисто замена подшипника, то нет – у хорошего мастера работа больше часа не займет. Еще полчаса стоит заложить на диагностику – от нее советую не отказываться, чтобы сразу знать обо всех возможных проблемах. Если ничего серьезного, то можете подождать во время ремонта в зале ожидания – он почти везде есть. Ну а если это не подшипник, то тут так просто по времени уже и не скажешь.
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