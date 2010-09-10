Сообщение klonik » Сегодня, 15:50

Есть Форд Транзит, ездит каждый день, иногда не по одной сотне километров. Груженый, но в пределах допустимого. Проблема в подшипниках – после замены они нормально ходят только половину ожидаемого ресурса, потом начинаются проблемы. Что с этим делать?