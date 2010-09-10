Подшипники
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Подшипники
Есть Форд Транзит, ездит каждый день, иногда не по одной сотне километров. Груженый, но в пределах допустимого. Проблема в подшипниках – после замены они нормально ходят только половину ожидаемого ресурса, потом начинаются проблемы. Что с этим делать?
Re: Подшипники
Меня подшипники, что же еще. Только при следующей замене не торопитесь соглашаться на самые дешевые, нужно изучить какие подшипники лучше для форда, а потом ставить их. Сейчас детали выпускаются в разных местах и запас хода у них разный. Обычно ремонтники об этом говорят, чтобы потом поломка для клиента сюрпризом не стала. На сайте честных продавцов эта информация тоже обычно есть в полном объеме.
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