Подшипники

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1124
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подшипники

Сообщение klonik » Сегодня, 15:50

Есть Форд Транзит, ездит каждый день, иногда не по одной сотне километров. Груженый, но в пределах допустимого. Проблема в подшипниках – после замены они нормально ходят только половину ожидаемого ресурса, потом начинаются проблемы. Что с этим делать?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1127
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подшипники

Сообщение zevc » Сегодня, 17:41

Меня подшипники, что же еще. Только при следующей замене не торопитесь соглашаться на самые дешевые, нужно изучить какие подшипники лучше для форда, а потом ставить их. Сейчас детали выпускаются в разных местах и запас хода у них разный. Обычно ремонтники об этом говорят, чтобы потом поломка для клиента сюрпризом не стала. На сайте честных продавцов эта информация тоже обычно есть в полном объеме.
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