Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1124
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:44

Приветствую, выложила у себя в тик токе ролик, подскажите, как сделать так, чтобы его посмотрело максимальное количество человек за минимальное время. У коллеги очень болен ребенок, мы организовали сбор средств на лечение, времени мало, пытаемся успеть.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1127
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 17:52

Добрый день, они в благотворительные фонды обращались? По телеку постоянно говорят, что они деньги быстро собирают и многих ребятишек успевают спасти. Если по тик току, то загляните сюда https://likehub.io/tiktok, тут как раз можно купить репосты, не важно, бот это будет или живой человек, ролик быстро распространится по сети.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость