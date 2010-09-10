Подскажите
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Подскажите
Приветствую, выложила у себя в тик токе ролик, подскажите, как сделать так, чтобы его посмотрело максимальное количество человек за минимальное время. У коллеги очень болен ребенок, мы организовали сбор средств на лечение, времени мало, пытаемся успеть.
Re: Подскажите
Добрый день, они в благотворительные фонды обращались? По телеку постоянно говорят, что они деньги быстро собирают и многих ребятишек успевают спасти. Если по тик току, то загляните сюда https://likehub.io/tiktok, тут как раз можно купить репосты, не важно, бот это будет или живой человек, ролик быстро распространится по сети.
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