Сообщение zevc » Сегодня, 20:10

Доброго времени суток, мы недавно поженились, жить с родителями не хочется, а снимать, мне кажется, не разумно. Ежемесячную сумму за аренду можно платить ипотекой, но уже за свое жилье. К кому можно обратиться за помощью в покупке квартиры?