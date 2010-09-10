Недвижимость
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Недвижимость
Доброго времени суток, мы недавно поженились, жить с родителями не хочется, а снимать, мне кажется, не разумно. Ежемесячную сумму за аренду можно платить ипотекой, но уже за свое жилье. К кому можно обратиться за помощью в покупке квартиры?
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