Недвижимость

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1128
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Недвижимость

Сообщение zevc » Сегодня, 20:10

Доброго времени суток, мы недавно поженились, жить с родителями не хочется, а снимать, мне кажется, не разумно. Ежемесячную сумму за аренду можно платить ипотекой, но уже за свое жилье. К кому можно обратиться за помощью в покупке квартиры?
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