Недвижимость

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1128
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Недвижимость

Сообщение zevc » Вчера, 20:10

Доброго времени суток, мы недавно поженились, жить с родителями не хочется, а снимать, мне кажется, не разумно. Ежемесячную сумму за аренду можно платить ипотекой, но уже за свое жилье. К кому можно обратиться за помощью в покупке квартиры?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1125
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Недвижимость

Сообщение klonik » Вчера, 22:16

Приветствую, если сами ранее не сталкивались с покупкой жилья, то лучше конечно обратиться к профессионалам. Мы, когда покупали квартиру - вообще не в курсе были как и что делать, обращались в агентство недвижимости Уфа, потом как посмотрели, какую они работу проделали по документам и вообще - сами бы мы точно не справились!
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