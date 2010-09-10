Недвижимость
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Недвижимость
Доброго времени суток, мы недавно поженились, жить с родителями не хочется, а снимать, мне кажется, не разумно. Ежемесячную сумму за аренду можно платить ипотекой, но уже за свое жилье. К кому можно обратиться за помощью в покупке квартиры?
Re: Недвижимость
Приветствую, если сами ранее не сталкивались с покупкой жилья, то лучше конечно обратиться к профессионалам. Мы, когда покупали квартиру - вообще не в курсе были как и что делать, обращались в агентство недвижимости Уфа, потом как посмотрели, какую они работу проделали по документам и вообще - сами бы мы точно не справились!
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя