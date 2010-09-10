Зачем покупать лицензионное программное обеспечение?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1128
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Зачем покупать лицензионное программное обеспечение?

Сообщение klonik » Вчера, 15:57

Зачем покупать лицензионное программное обеспечение?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1131
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Зачем покупать лицензионное программное обеспечение?

Сообщение zevc » Вчера, 16:01

Плюсов много, минус - один, это деньги) Рекомендую ознакомиться со статьей https://spbit.ru/news/Zachem-pokupat-li ... iye-281460 в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами сталкивались недавно с этим вопросом, так именно она помогла правильно во всем разобраться.
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