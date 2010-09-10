Зачем покупать лицензионное программное обеспечение?
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Зачем покупать лицензионное программное обеспечение?
Зачем покупать лицензионное программное обеспечение?
Re: Зачем покупать лицензионное программное обеспечение?
Плюсов много, минус - один, это деньги) Рекомендую ознакомиться со статьей https://spbit.ru/news/Zachem-pokupat-li ... iye-281460 в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами сталкивались недавно с этим вопросом, так именно она помогла правильно во всем разобраться.
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