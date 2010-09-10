Стейки
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Стейки
Добрый день, ходили тут на днях с мужем в стейк-хаус, такие стейки нам приготовили - думала вместе с тарелкой слопаем! Хочу попробовать приготовить дома сама, сделать мужу сюрприз, где можно взять качественную говядину?
Re: Стейки
Приветствую, у меня ни разу не получилось дома самой приготовить, есть это конечно можно, мясо оно и есть мясо, но именно так, как в нашем любимом заведении никак не получается. Говядину берем только тут https://steaki.ru/product-category/steaki/ , лучшего мяса я ни где не покупала, у них выше всяких похвал!
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