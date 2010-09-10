Сообщение zevc » Вчера, 18:51

Добрый день, ходили тут на днях с мужем в стейк-хаус, такие стейки нам приготовили - думала вместе с тарелкой слопаем! Хочу попробовать приготовить дома сама, сделать мужу сюрприз, где можно взять качественную говядину?