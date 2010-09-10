Зачем нужна франшиза для малого бизнеса?
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Зачем нужна франшиза для малого бизнеса?
Зачем нужна франшиза для малого бизнеса?
Re: Зачем нужна франшиза для малого бизнеса?
Мне кажется это просто хороший старт для любого бизнеса без имени. Рекомендую ознакомиться со статьей https://progorod76.ru/zachem-nuzhna-fra ... go-biznesa в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами сталкивались недавно с этим вопросом, так именно она помогла правильно во всем разобраться.
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