Грузоперевозки
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Грузоперевозки
Как из Бельгии доставляют к нам? Довелось тут столкнуться с доставкой, предложили сначала самолет. Очень дорого, пришлось отказаться. После – поезд, там слишком долго. Спросила про автомобиль, сказали, что маленькие грузы на авто смысла носить нет. Правда? Все же надеюсь, что автоперевозки возможны…
Re: Грузоперевозки
Не правда, тут https://gcargo.ru/geo/europe/belgiya/ предлагают доставку из Бельгии машиной. Причем возьмут любой груз, минимальное ограничение по весу стоит в 1 кг. Сами понимаете, что набрать этот вес вообще не сложно – если не хочется в придачу к посылке заказать полкило хорошего шоколада, то всегда можно положить побольше упаковки в коробку. Цены, кстати, нормальные, там есть прайс.
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