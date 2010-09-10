Сообщение klonik » 28 ноя 2023, 15:51

Как из Бельгии доставляют к нам? Довелось тут столкнуться с доставкой, предложили сначала самолет. Очень дорого, пришлось отказаться. После – поезд, там слишком долго. Спросила про автомобиль, сказали, что маленькие грузы на авто смысла носить нет. Правда? Все же надеюсь, что автоперевозки возможны…