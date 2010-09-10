Грузоперевозки

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1165
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Грузоперевозки

Сообщение klonik » 28 ноя 2023, 15:51

Как из Бельгии доставляют к нам? Довелось тут столкнуться с доставкой, предложили сначала самолет. Очень дорого, пришлось отказаться. После – поезд, там слишком долго. Спросила про автомобиль, сказали, что маленькие грузы на авто смысла носить нет. Правда? Все же надеюсь, что автоперевозки возможны…
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1166
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Грузоперевозки

Сообщение zevc » 28 ноя 2023, 19:18

Не правда, тут https://gcargo.ru/geo/europe/belgiya/ предлагают доставку из Бельгии машиной. Причем возьмут любой груз, минимальное ограничение по весу стоит в 1 кг. Сами понимаете, что набрать этот вес вообще не сложно – если не хочется в придачу к посылке заказать полкило хорошего шоколада, то всегда можно положить побольше упаковки в коробку. Цены, кстати, нормальные, там есть прайс.
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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Re: Грузоперевозки

Сообщение Anthonn » Сегодня, 20:34

Есть одна транспортная компания https://scaletrans.ru/ которая осуществляет грузоперевозки из любой точки мира. Есть возможность отследить свой груз, различные виды транспорта для перевозки груза и выполняют работу в кратчайшие сроки. Таможенное оформление и всевозможные проблемы с логистикой сами решают и стоимость демократичная.
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