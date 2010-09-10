Сообщение klonik » Сегодня, 16:46

У кого есть опыт обращения в суд по поводу некачественного строительства, расскажите, что там с шансами выиграть? У нас договор со строительной компанией, все четко. Но то, что они строят и то, что у нас в плане – это разные дома. С рабочими говорить бессмысленно, начальство от нас прячется. Думаю, что надо решать ситуацию через суд.