Строительная экспертиза

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1132
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Строительная экспертиза

Сообщение klonik » Сегодня, 16:46

У кого есть опыт обращения в суд по поводу некачественного строительства, расскажите, что там с шансами выиграть? У нас договор со строительной компанией, все четко. Но то, что они строят и то, что у нас в плане – это разные дома. С рабочими говорить бессмысленно, начальство от нас прячется. Думаю, что надо решать ситуацию через суд.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1135
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Строительная экспертиза

Сообщение zevc » Сегодня, 19:13

Интересно, однако, а что это за компания такая? Я, конечно, много слышала про ситуации, когда строят плохо или материалы не те используют, но чтобы вот так – первый раз. Шансы в таком случае у вас очень неплохие, только сначала строительная экспертиза нужна будет, с которой уже в суд пойдете. И обязательно нам напишите, как оно все было – ваш опыт может кому-нибудь пригодиться.
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