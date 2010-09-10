Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1132
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:33

Приветствую, нужно на табличку из латуни нанести надпись, раньше папа на заводе работал, сам всякие такие штуки делал, сейчас он на пенсии, знакомых там не осталось, подскажите, может кто занимается подобными вещами?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1135
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 19:02

Добрый день, конечно, еще как занимается! Такая услуга, как лазерная резка листа есть в ACUBE, мы там недавно заказывали, работают со всяким металлом, по срокам и ценам адекватно, можно оставить заявку на сайте или позвонить им напрямую.
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