Подскажите
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Подскажите
Приветствую, нужно на табличку из латуни нанести надпись, раньше папа на заводе работал, сам всякие такие штуки делал, сейчас он на пенсии, знакомых там не осталось, подскажите, может кто занимается подобными вещами?
Re: Подскажите
Добрый день, конечно, еще как занимается! Такая услуга, как лазерная резка листа есть в ACUBE, мы там недавно заказывали, работают со всяким металлом, по срокам и ценам адекватно, можно оставить заявку на сайте или позвонить им напрямую.
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