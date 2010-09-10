Сообщение klonik » Сегодня, 17:33

Приветствую, нужно на табличку из латуни нанести надпись, раньше папа на заводе работал, сам всякие такие штуки делал, сейчас он на пенсии, знакомых там не осталось, подскажите, может кто занимается подобными вещами?