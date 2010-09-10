Кактус на подарок
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Кактус на подарок
Нужно выбрать кактус на подарок женщине, которая их очень любит. В доме более десяти разных видов кактусов стоит. Я в данной теме полный ноль, поэтому нужен ваш совет, что подарить такое, чтобы удивить и чтобы 100% у неё не было. Зашел на профильный сайт по растениям и цветам https://plantplus.ru/komnatnye-rasteniya/kaktusy , там тридцать разных видов кактусов. Эхиноцереус можно купить? Такого вроде у неё не видел.
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