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Buneyaz Гость RZN.info Сообщения: 117 Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17 Кактус на подарок Цитата Сообщение Buneyaz » Сегодня, 22:04 Нужно выбрать кактус на подарок женщине, которая их очень любит. В доме более десяти разных видов кактусов стоит. Я в данной теме полный ноль, поэтому нужен ваш совет, что подарить такое, чтобы удивить и чтобы 100% у неё не было. Зашел на профильный сайт по растениям и цветам https://plantplus.ru/komnatnye-rasteniya/kaktusy , там тридцать разных видов кактусов. Эхиноцереус можно купить? Такого вроде у неё не видел. Вернуться к началу

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