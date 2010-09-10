TEPLO Place, Москва
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
TEPLO Place, Москва
Москвичи на форуме есть? Буду в столице 3 дня по работе в середине декабря, хотим встретиться со старыми друзьями, которые живут в Подмосковье. Можете посоветовать приличную кальянную? Сами где обычно сидите? По заведениям TEPLO Place что можете сказать? Посмотрел их интерьеры и прайс, вроде всё красиво.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Туризм и отдых - TOUR.RZN.INFO»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость