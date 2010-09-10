TEPLO Place, Москва

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

TEPLO Place, Москва

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 05:11

Москвичи на форуме есть? Буду в столице 3 дня по работе в середине декабря, хотим встретиться со старыми друзьями, которые живут в Подмосковье. Можете посоветовать приличную кальянную? Сами где обычно сидите? По заведениям TEPLO Place что можете сказать? Посмотрел их интерьеры и прайс, вроде всё красиво.
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