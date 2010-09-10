Где выгодно купить кровельные и фасадные материалы в Алматы и Алматинской области?

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Где выгодно купить кровельные и фасадные материалы в Алматы и Алматинской области?

Сообщение zevc » Сегодня, 11:05

Где выгодно купить кровельные и фасадные материалы в Алматы и Алматинской области?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1133
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Где выгодно купить кровельные и фасадные материалы в Алматы и Алматинской области?

Сообщение klonik » Сегодня, 11:06

Подскажу вам из личного опыта. Недавно закупали материалы для строительства нового загородного дома, так очень помогла статья https://gid.volga.news/685897/article/g ... lasti.html Там даны отличные рекомендации. советую почитать.
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