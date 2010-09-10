Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1135
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 21:18

Читаю интернет и не могу понять, какое самое распространенное ружье у охотников? Есть у меня желание своему мужу подарить сертификат в оружейный, он давно мимо ходит и смотрит. Но надо знать, на какую сумму хотя бы примерно рассчитывать, чтобы хватило.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1138
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 23:41

Спросила у брата, говорит, что гладкоствольное оружие 12 калибра самое то для начинающих. И самое недорогое, что тоже важно. Начинать лучше всего с него, с опытом уже в пару можно будет докупить что-то серьезное. Но вы должны понимать, что просто так вашему мужу ружье никто не продаст. Нужно иметь лицензию, а для этого ее нужно оформить, пройдя комиссию. Так что при покупке сертификата смотрите, сколько он действует.
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