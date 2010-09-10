Сообщение klonik » Вчера, 21:18

Читаю интернет и не могу понять, какое самое распространенное ружье у охотников? Есть у меня желание своему мужу подарить сертификат в оружейный, он давно мимо ходит и смотрит. Но надо знать, на какую сумму хотя бы примерно рассчитывать, чтобы хватило.