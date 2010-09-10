Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Читаю интернет и не могу понять, какое самое распространенное ружье у охотников? Есть у меня желание своему мужу подарить сертификат в оружейный, он давно мимо ходит и смотрит. Но надо знать, на какую сумму хотя бы примерно рассчитывать, чтобы хватило.
Re: Подскажите
Спросила у брата, говорит, что гладкоствольное оружие 12 калибра самое то для начинающих. И самое недорогое, что тоже важно. Начинать лучше всего с него, с опытом уже в пару можно будет докупить что-то серьезное. Но вы должны понимать, что просто так вашему мужу ружье никто не продаст. Нужно иметь лицензию, а для этого ее нужно оформить, пройдя комиссию. Так что при покупке сертификата смотрите, сколько он действует.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя